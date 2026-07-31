Fenerbahçe eski asbaşkanı Acun Ilıcalı, ücretini ödediği locasının kanunsuz bir şekilde elinden alındığını söyleyerek Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım'ı mahkemeye verdi. Fenerbahçe yönetimi loca konusunda harekete geçmiş ve Acun Ilıcalı’nın locasını iptal etmişti. Fenerbahçeli yetkililer, iptal edilen locanın stadyumun orta noktasında bulunduğunu ve bundan sonra “Başkanlık Locası” olarak kullanılacağını belirtirken, Ilıcalı hakkını hukuki yollardan arama kararı aldı. Lokasyon ve kullanım hakları gerekçe gösterilerek locasını iptal eden Aziz Yıldırım'a karşı mahkeme sürecini başlatan Ilıcalı'nın, resmi dava dilekçesini sunduğu öğrenildi.

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