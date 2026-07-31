Süper Lig ekipleri kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı defans oyuncusu Jhon Lucumi'nin durumu Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor.

Bologna'dan ayrılmaya hazırlanan Lucumi için iki ezeli rakip yarışıyor. İtalyan basınına göre; 30 Haziran 2027'de sona erecek sözleşmesini yenilememe kararı alan 28 yaşındaki stoper ile Beşiktaş ve Galatasaray'ın dışında Juventus, Como ve Rennes'in de ilgileniyor.

ALTERNATİFİ FENERBAHÇE'DE

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, Lucumi'nin ayrılığı halinde Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco, transfer edecekleri stoperi belirledi. Haberin detayında Serie A kulübünün radarında Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Diego Carlos'un da bulunduğu belirtildi. 33 yaşındaki oyuncunun 3 milyon euroluk maaşının anlaşmanın önündeki en büyük engel olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Diego Carlos, geride kalan sezon Como'da kiralık olarak geçirmiş ve 31 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.