Fenerbahçe'de transfer edilecek isimler kadar, elden çıkarılacak isimler de dikkat çekiyor. Sarı lacivertlilerde geleceği merak konusu olan isimlerin başında Diego Carlos geliyor.

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında gelen Diego Carlos için resmi bir teklif geldi. Deneyimli stoperi geçen sezon kiralık olarak takıma kazandıran ve yeni sezonda da kadrosunda görmek isteyen İtalyan ekibi Como, Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro tutarında bir teklif sundu.

Gelen teklifin ardından yönetim, önerilen miktarı yetersiz buldu. Gelen teklifin ardından masadan kalkan Fenerbahçe, daha yüksek bir teklif gelmediği sürece görüşmelere yeniden başlamak istemiyor. 33 yaşındaki savunmacı, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği İtalyan temsilcisinde 31 maçta görev alırken 1 gol ve 1 asist kaydetti.