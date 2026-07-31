Galatasaray, yaz transfer döneminde hem kadro planlamasını hem de yeni yabancı kuralının getirdiği zorunlulukları göz önünde bulundurarak dikkat çeken bir hamle hazırlığında. Yönetim, Mauro İcardi’nin ayrılığıyla boşalan yüksek maaş bütçesini Portekizli yıldız Rafael Leao için kullanma kararı aldı. Galatasaray, Leao için Milan’a 5+40 milyon Euro gibi zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünü teklif edecek.

BONSERVİS BEDELİ SENEYE

Bu modelde Portekizli kanat oyuncusunun bonservisi için ödenecek 45-50 milyon Euro’luk bedelin büyük bölümü seneye kasadan çıkacak. Bu para da bu sezon Can Uzun’un bonservisini E. Frankfurt’tan almak için harcanacak. Böylece Galatasaray 10 numara sorununu yerli bir futbolcu ile çözüp, Leao’ya yabancı kontenjanında yer açacak. Bu plan yürürlüğe girerse Cimbom bir taşla iki kuş vuracak.