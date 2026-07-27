Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig'in yeni ekibi Almanya'da Hoffenheim forması giyen Nijeryalı golcü Gift Orban'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kariyerinde Gent, Lyon, Hoffenheim ve Verona gibi takımlar bulunan Orban, 2023 yılında kırdığı rekorla dikkatleri üzerine çekmişti.
TÜRKİYE'DE REKOR KIRMIŞTI
Orban, 2023 yılında Gent formasıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Rams Başakşehir'e karşı 3 dakika 25 saniyede attığı üç golle UEFA kulüp organizasyonları tarihinin en hızlı hat-trick rekorunu kırdı.