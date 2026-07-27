Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Avrupa kupaları için ciddi takviyeler yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı lacivertliler Arda Güler'in takım arkadaşı olan ve Real Madrid'de kadroda düşünülmeyen İspanyol golcüye talip oldu. Muriqi yanına bir golcü daha transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler Real Madrid'in genç İspanyol yıldızı Gonzalo Garcia'ya talip olduğu öğrenildi.

MOURİNHO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Fenerbahçe yönetimi, 22 yaşındaki genç golcünün şartlarını öğrenmek amacıyla Real Madrid teması kurdu ve sözlü teklifini iletti. Aziz Yıldırım'ın bu transfer için teknik direketör Jose Mourinho'nun oyuncuya karşı düşüncesini almak için bizzat görüşme yapacağı belirtildi.. Portekizli teknik adamın Gonzalo Garcia'yı kadroda düşünmüyor.

Geçtiğimiz sezon 39 maçta forma giyen Gonzalo Garcia, sezonu 8 golle tamamlayıp 3 de asist yaptı. Genç oyuncu bin 471 dakika sahada kaldı