Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, Rafael Leao konusunda dev bir adım atmak üzere. İsmi yaz transfer döneminde sıkça Türk kulüpleriyle anılan Leao konusunda İtalyan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sport Italia muhabiri Gianluigi Longari'nin haberine göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, İtalyan yöneticilerle Rafa Leao transferini görüşmek üzere Milano'ya iniş yaptı.

Geçen sezon Milan forması ile tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Rafael Leao, 10 gol atarken 3 de gol pası verdi.