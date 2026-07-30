Transferin gözde ismi Rafael Leao’nun adı Türk kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. Portekizli futbolcuyla ilgili Belçika basınından flaş bir haber geldi. Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Galatasaray ile Leao arasındaki görüşmeler oldukça olumlu ilerliyor.

Sarı-kırmızılı takım ile oyuncu tarafı arasında kişisel şartlarda anlaşma sağlanmasına artık çok yaklaşıldığı iddia edildi.

FENERBAHÇE DETAYI

Ayrıca Galatasaray'ın, Milan ile resmi görüşmelere başlamadan önce Fenerbahçe'nin önüne geçerek oyuncuyla anlaşmayı tamamlamak istediği belirtildi.

Geçen sezonunda Milan forması ile tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Rafael Leao, 10 gol atarken 3 de gol pası verdi. Leao, Dünya Kupası’nda da Portekiz Milli Takımı’yla süre bulmuştu.