Gaziantep FK, Trivante Stewart, Florin Stefan, Kerim Çalhanoğlu ve Sabahattin Destici'yi kadrosuna kattı. Kulübün açıkmasına göre Maccabi Haifa'da forma giyen Jamaikalı santrfor Trivante Stewart satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı. 23 yaşındaki sol bek Kerim Calhanoğlu ile 2+1 yıllığına anlaşma yapıldı. Romanya Milli Takımı oyuncusu Florin Stefan ile 1 yıl, Sabahattin Destici ile 2+1 yıllık, Legia Varşova'dan 23 yaşındaki Polonyalı kaleci Kacper Tobiasz ile 3 yıllık, Al Bataeh forması giyen 27 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Ulrich Meleke ile 2 yıllık, Elazığspor'la sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki forvet oyuncusu Fuat Bavuk'la 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Sezon hazırlıklarını teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde bugün yaptığı antrenmanla sürdüren Gaziantep FK, yarın çift idman yapacak.

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