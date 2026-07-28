Beşiktaş’ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Napoli forması giyen Eljif Elmas için harekete geçti.

İtalyan basınından Sport Media Set'in haberine göre, Napoli'nin satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrası RB Leipzig'e dönen Kuzey Makedonyalı futbolcu için Beşiktaş'ın devrede olduğu belirtildi.

BONSERVİS BEDELİ 10 MİLYON EURO

Almanya’da kalmaya sıcak bakmayan Elmas’ın bonservis bedelinin ise 10 milyon euro olduğu öğrenildi. Haberde, Eljif Elmas'a Beşiktaş'ın yanı sıra Juventus'un da ilgi gösterdiği aktarıldı. Daha önce Fenerbahçe forması da giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.