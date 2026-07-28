Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın öncelikli hedefi 10 numara pozisyonu. Sarı-kırmızılıların bu bölge için en önemli hedefi ise Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun.

Alman Kulübü, Galatasaray ile adı anılan Can Uzun'un geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Frankfurt’un sportif direktörü Markus Krösche düzenlediği basın toplantısında Can Uzun için herhangi bir teklif almadıklarını belirterek, genç futbolcunun takımdan ayrılmak istediğine dair bir işaret bulunmadığını söyledi.

TÜRKİYE’DEN ÇESİTLİ HABERLER GELİYOR

Krösche, "Can Uzun'un bizden ayrılacağına dair hiçbir işaret yok. Türkiye'den sürekli çeşitli haberler geliyor ve çok fazla spekülasyon yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcunun takım için önemli bir rol üstlenebileceğini vurgulayan Krösche, "Teknik direktörümüzün oynatmak istediği futbol anlayışında onu en verimli olacağı pozisyonlarda değerlendirebiliriz. Takımımızda çok önemli bir rol üstlenebilecek." dedi.