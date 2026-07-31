Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından forvet arayışları başladı. Sarı kırmızılılar, Arjantinli golcüden boşalan yeri +4 kontenjanı ile doldurmak istiyor. Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Beşiktaş'ın da bir dönem gündemine gelen Midtjylland'ın 22 yaşındaki futbolcusu Franculino Dju'nun peşinde. Sarı kırmızılıların, Danimarka ekibiyle pazarlıklara başladığı belirtildi. Midtjylland, Beşiktaş'ın istediği Dju için geçtiğimiz haftalarda 20 milyon euro bonservis talebinde bulunmuştu. Süper Lig'de +4 yabancı kontenjanına uyan Franculino Dju için Danimarka temsilcisi artan ilgiyi gerekçe göstererek bonservis beklentisini artırdı. Gineli futbolcu, geçtiğimiz sezon 34 resmi karşılaşmada görev alırken, 22 gol ve 3 asistlik performans ile göz doldurmuştu.

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