Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da flaş bir Barış Alper Yılmaz gelişmesi yaşandı.. İngiltere Premier lig ekipleri Barış Alper Yılmaz için Galatasaray’ın kapısını çaldı. Tottenham, Fulham ve Everton’ın milli oyuncuyu istediği öğrenildi. Galatasaray’ın Barış Alper için kapıyı 50 milyon eurodan açtığı öğrenilirken Barış Alper’in de İngiltere’de oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

GEÇEN SEZON ARABİSTAN’A GİDİYORDU

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezon Barış Alper’in adı Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Neom ile anılmıştı. Oyuncu da Arap ekibine gitmeye sıcak baksa da sarı-kırmızılılar transfere izin vermemişti.

Şu an Barış Alper için gelen en yüksek teklifin 40 milyon Euro bandı olduğu öğrenilirken transfer gerçekleşirse bir rekor kırılabilir… Barış Alper'in Galatasaray’ın istediği bir bedelle satılması halinde, satış rekorunun kırılabileceği iddia ediliyor.

REKOR FERDİ VE BOEY’DE

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu 30+5 milyon Euro bonservis bedeliyle Brighton’a, Sacha Boey da aynı ücretle Bayern Münih’e transfer olmuştu. Bu iki futbolcu rekoru elinde bulunduruyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 49 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 3 bin 691 dakika sahada kaldı. Yılmaz bu sürede 12 gol ve 16 asist kaydetmeyi başardı.