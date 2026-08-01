Galatasaray'ın daha önce transfer gündeminde yer alan orta saha oyuncusu Raphael Onyedika'nın yeni takımı belli oldu. Onyedika'nın yeni adresi Almanya olacak. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'nın transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Haberde, Alman ekibinin bu transfer için Belçika temsilcisine 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Nijeryalı futbolcunun, Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere rağmen kariyerini Eintracht Frankfurt'ta sürdürmeyi tercih ettiği ifade edildi.

Onyedika, geçen sezon Club Brugge formasıyla 42 maçta 3046 dakika süre alırken, 3 kez fileleri havalandırdı.