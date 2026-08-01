Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Samsunspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz Antoine Sekongo’da mutlu sona ulaştı. Samsunspor’un başkanı Yüksel Yıldırım, haberi X hesabından verdi. Yıldırım yaptığı açıklamada, ''Büyük Samsunspor Taraftarı, Sizlere daha önceden verdiğim sözü tuttuğumu bildirmek istiyorum. Samsunspor ile Dunkerque'un Hollanda kampında Antoine Sekongo ile görüşüp transferini bitireceğimi söylemiştim. Nihayet bu transferi hayırlı bir şekilde bitirdik. Antoine Sekongo transferi Samsunspor'umuza hayırlı olsun.’’ ifadelerini kullandı.

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