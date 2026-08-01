Sarı-kırmızılılar, transferde büyük oynuyor… Gabriel Sara’nın ayrılık ihtimali üzerine planlama yapan Galatasaray, Tijjani Reijnders için temasları hızlandırdı. 28 yaşındaki orta sahanın menajeri ile görüşen yönetim, 10 milyon Euro seviyesinde bir maaş talebiyle karşılaştı. Bu isteği karşılamaya hazır olduğunu belirten sarı-kırmızılılar, Manchester City cephesinden ise “50 milyon Euro isteriz” yanıtı aldı.

30 MİLYONA GİDER

Galatasaray bu operasyonda Sara’nın satışına göre hareket etme kararı aldı. Brezilyalı oyuncunun menajeri, önümüzdeki günlerde Premier Lig’den teklif getireceğini ifade etti. Galatasaray, 30 milyon Euro seviyesinde bir öneri gelirse ayrılığa onay verecek. Ardından Reijnders için temasları hızlandıracak yönetim, M. City’yi ikna etmeye çalışacak.