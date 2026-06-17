Süper Lig’in yeni ekiplerinden Amedspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Süper Lig için iddialı bir kadro kurmak isteyen Amedspor Beşiktaş’ın yıldızına gözünü dikti. Fanatik’in haberine göre Amedspor, Beşiktaş forması giyen Milot Rashica ile prensip anlaşmasına vardı. Rashica'nın siyah-beyazlılarla bonservis konusunu çözüp ayrılığını netleştirmesi halinde transferin resmiyet kazanacağı iddia edildi.

2023-24 sezonu başında 5.25 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Milot Rashica, geride bıraktığımız sezonda düzenli forma şansı bulamamıştı. Tüm kulvarlarda 33 maça çıkıp 1524 dakika süre alan 29 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu, 2 gol ve 6 asistlik skor katkısı vermişti.