Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Yıldırım’ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Bugüne kadar kulübün ve bizim arkadaşların kaynaklarıyla 65 milyon Euro harcama yaptık. Bilin yani, bilin! 65 milyon Euro harcama yaptık. Giden yönetimden bize ne kaldı, birkaç şey kaldı. Loca kaldı. 12-18 tane loca kaldı, o miktarda. Geri kalanı hem Ali Bey hem Sadettin Bey döneminde satıldılar, aldılar paralarını yediler. Bize ne kaldı, yayın parası, saha kenarı reklam..."

‘KANTE’Yİ KİMSE ALMAZ’

“Ertan Torunoğulları oradan konuşuyor. Bizden tek kelime konuşan yok. Kante'yı satalım diyen yok. Medyaya konuşuyor, yazıyor. Sen oradan atlıyorsun. Kante'yi aldığımız paraya satarız diyor. Sana yetki verdim! Haydi bakalım! Yetkiyi de şöyle veriyorum, bugüne kadar Fenerbahçe ne kadar harcamışsa getirin, diğer borcu alacak havale edin. Adamla bir anlaşma yapmışsınız, hiç kimse onu almaz ya. 5 milyon imaj hakkı vermişsiniz, imaj hakkı verirken de eğer bir yerden veremezsek Fenerbahçe Kulübü 5 milyon Euro imajı karşılayacak. Yapmayın konuşmayın! Yardım edin satalım dersek açıklayın kamuoyuna. Yoksa konuşmayın siz, böyle bir hakkınız yok. Kante'nin yetkisini verdim, getir imzalayacağım. Ayıp!"

'ACUN ILICALI BENİ MAHKEMEYE VERMİŞ’

"Acun Ilıcalı, beni mahkemeye vermiş 2 gün önce. Ah canım benim ya, ah canım. 2 sene önce, bak iyi dinleyin bunları Allah aşkına, 2 sene önce locanın parasını verip almışlar, 9 milyon küsür. Loca parası ne oldu? Aldınız, harcadınız, yediniz. E ne anladım ben bundan. Madem ki kulübün ihtiyacı vardı, açıktan verseydiniz. Reklam yaptı. Mourinho'yu getirdiniz. Resimler şunlar bunlar. Ondan sonra Mourinho'yu gönderdiniz. 850 mi 875 mi ne Euro para ödediler. Son 2 ayını biz ödedik. 1.900'e yakın. Tek kelime konuştuk mu, hayır. Burada konuşuyorum ama. Sen ona karşı çıktın ettin, 10 milyona yakın tazminat ödediniz. Fenerbahçe zarar etmedi mi! Fenerbahçe zarar etmedi mi! Fenerbahçe'den loca parası alıp adama ödediniz, benim aklıma o da geliyor. Beni mahkemeye vermiş önemli değil.

O loca ve gerekirse, ihtiyaç varsa başka localar da dahil olmak üzere başkan locası olacaktır, benim değil. Kim gelirse, başkan olursa onun locası olacak. Yeni arkadaş orada maçlarını seyreder."

‘KIZIMDAN NE İSTİYORSUNUZ’

"Bu YouTube'cular var, Doktor No diyormuş, bilmem kim 3 tane, beni tenkit etmek kolay, edin, ben ortadayım, gizlim saklım yok, aile hayatım belli, işim belli. Bana hakaret etmeden söyleyebilirsiniz. Kızımdan ne istiyorsunuz! Dün akşamdan beri sinirlerim gergin. Bak onlara söylüyorum, pazartesi günü avukatlarım onları şikayet edecek savcılığa!"

'BİR TANE SANTRFOR ALACAĞIZ’

"Söylüyorum, bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içi bitiririz. Yine söylüyorum, eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız hocayla, bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon gerekirse onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Hep transferler nokta atışı olacak."