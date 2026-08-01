Salah transferinde flaş bir gelişme yaşandı… Beşiktaş’ın masadan kalktığı Mısırlı yıldız için Trabzonspor devreye girdi.

Bordo-mavililer, Muhammed Salah'ın menajeriyle görüşmelere başladı ve resmi teklifi iletti. Trabzonspor, 34 yaşındaki futbolcuya senelik 16-17 milyon euro vermeyi planlıyor. Bu yıllık ücretin tamamını Trabzonspor ödemeyecek ve bu bedel sponsorlar arasında bölüştürülecek.

FORMADAN PAY YOK

Bordo-mavililer, Salah'a iki yıllık sözleşme önerirken görüşmelerde, forma satışlarından pay verilmesi konusu gündeme gelmedi. Trabzonspor, ayrıca Salah'ın kendi sponsorları ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

SALAH SICAK BAKIYOR

Salah'ın temsilcisi oyuncusunu aradı ve teklifin detaylarını iletti. Salah'ın Trabzonspor'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.