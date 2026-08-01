Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da ayrılıklar devam ediyor. TRT Spor'un haberine göre Bordo mavili ekibin genç yıldızı Salih Malkoçoğlu, Al-Jazira Club’a transfer oluyor. Trabzonspor ile Birleşik Arap Emirlikleri ekibi arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. 21 yaşındaki oyuncunun, resmi işlemleri tamamlamak üzere kısa süre içerisinde Orta doğu ülkesine gideceği ifade edildi. Genç futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından yeni kulübüyle resmi sözleşmeye imza atacak. Trabzonspor yönetiminin bu transferden yaklaşık 4 milyon euro bonservis geliri elde etmesi bekleniyor.

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