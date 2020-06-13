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Kuzey Kore, Güney’i askeri müdahale ile tehdit etti!

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, komşusu Güney Kore'yi askeri müdahale ile tehdit etti.

Sozcu.com.tr
22:48 -
Haberler Dünya
Kuzey Kore, Güney’i askeri müdahale ile tehdit etti!

Kim Yo Jong, ağabeyi Kuzey Kore Lideri Jong-Un gibi askeri güç konusunda iddialı açıklamalarda bulundu.

Son olarak Güney Kore sınırından Kuzey’e propaganda amaçlı broşür ve balonların gönderilmesi iki ülke arasındaki tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

Kim Yo Jong olay sonrası orduya talimat verdiğini ve askeri müdahale dahil çeşitli seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

Kuzey Kore Lideri’nin kız kardeşi düşman olarak adlandırdığı Güney Kore ile ortak çalışan irtibat bürosunun ise yakında çökeceğini öne sürdü.

İki ülke arasında zaman zaman yaşanan sınır ihlalleri sonrası Kuzey Kore tarafından sıklıkla askeri tehditler içeren açıklamalar yapılıyor.

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Son güncelleme: 22:54 13.06.2020
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