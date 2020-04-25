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Kuzey Kore lideri Kim’in son durumu: Çin doktor heyeti gönderdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la ilgili flaş bir iddiaya ortaya atıldı. Kalp ameliyatı sonrası durumunun ağır olduğu iddia edilen Kim için Çin'den doktor heyeti gönderildi.

Sozcu.com.tr
08:18 -
Haberler Dünya
Kuzey Kore lideri Kim’in son durumu: Çin doktor heyeti gönderdi

Dünya corona virüsüyle mücadele ederken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un ölümle pençeleştiği iddiası uluslararası basınının gündemine oturdu.

Bir süredir kameraların karşısına çıkmayan Kim’in, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu ve durumunun ağır olduğu öne sürülmüştü. Kuzey Kore’den resmi bir açıklama yapılmasa da, dün sosyal medyada iddiaları bir adım öteye taşıyanlar 36 yaşındaki Kim’in hayatını kaybettiğini savundu.

TRUMP İNANMAMIŞTI

Kim’in yerine geçecek kişi için spekülasyonlar yapılırken, Çin’den flaş bir adım geldi. Reuters’ın haberine göre aralarında doktorların da bulunduğu bir heyet, Kim’in durumunu netleştirmek için Kuzey Kore’ye gönderildi.

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşma nedeniyle zaman zaman gerilim yaşadığı Kim’in durumuyla ilgili iddialara inanmadığını söylemişti.

ABD ameliyat Çin Corona doktor Donald Trump Dünya Kore Kuzey Kore
Son güncelleme: 08:35 25.04.2020
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