Libya ordusunun hedefi Sirte nerede? Sirte neden önemli?

Libya ordusu ile Hafter unsurları arasında Libya’da devam eden çatışmaların son durumunu gösteren harita Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı’nca sosyal medya üzerinden paylaşıldı. İletişim Başkanlığı ayrıca Libya ordusunun hedefi olan Sirte’nin önemine dair maddeler halinde de bir paylaşımda bulundu. Peki Sirte nerede? İşte Sirte kentinin haritadaki konumu…

SİRTE NEREDE?

Sirte, Libya’nın Akdeniz kıyısında yer alan bir kenttir. Aynı zamanda Libya’nın Sirte belediyesinin merkezidir. Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi’nin doğup büyüdüğü ve 20 Ekim 2011 tarihinde vurularak öldürüldüğü kenttir.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN SİRTE GENEL DURUM HARİTASI PAYLAŞIMI

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından Libya’da yaşanan gelişmeleri takip edebilirsiniz. 28 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Sirte genel durum haritası <ahref=”https://t.co/BWqn1gLqRa”>pic.twitter.com/BWqn1gLqRa — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 28, 2020

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN YAPILAN SİRTE PAYLAŞIMI

Libya ordusunca yeni hedef olarak belirlenen, Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin de doğduğu kent olan Sirte neden önemli?

-Libya’nın devrik lideri Muammer Muhammed Ebu Münyar el-Kaddafi’nin doğduğu kent olan Sirte, başkentin Trablus olmasına rağmen coğrafi yönünün yanı sıra yatırım ve altyapı çalışmalarıyla Libya’nın önemli bir kenti haline geldi.

-17 Şubat Devrimi’Nin ardından Trablus’ta halkimiyeti muhaliflerine kaybeden Muammer Kaddafi, 1 Eylül 2011’de Sirte kentine sığınarak şehri başkent olarak nitelendirmişti.

-Trablus’u ele geçiren muhaliflerin ilerleyiş rotalarından biri olan Sirte, Ekim ayında ele geçirilmiş, 20 Ekim 2011’de Kaddafi bu şehirde öldürülmüştü.

-Libya’da geçiş döneminde yaşanan istikrarsız ortamından faydalanan DEAŞ, Sirte şehrini Haziran 2015’te ele geçirdi.

-2012 yılı verilerine göre, yaklaşık 79 bin nüfusu olan Sirte şehri, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac’a bağlı güçlerce Aralık 2016’da DEAŞ’tan kurtarıldı.

-2016 yılından beri UMH güçlerinde kontrul edilen kent, Medhali Selefi görüşe sahip grupların taraf değiştirmesi sonucu 7 Ocak 2020’de Hafter güçlerinin eline geçti.

-UMH’nin Trablus ve çevresindeki yerleşim yerlerini ele geçirmesinin ardından Sirte şehri, ülkenin merkezine ve petrol hilaline açılan bir kapı olması nedeniyle Libya Ordusunca yeni hedef olarak belirlendi.