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Lukaşenko’dan karşı atak! Büyükelçileri geri çağırdı

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Polonya ve Litvanya’da bulunan büyükelçilerin geri çağırıldığını açıkladı. Belarus ayrıca Polonya’nın diplomat sayısını 50’den 18’e, Letonya’nın ise 25’den 14’e indirmesini istedi.

Sozcu.com.tr
17:33 -
Haberler Dünya
Lukaşenko’dan karşı atak! Büyükelçileri geri çağırdı

Belarus’ta 9 Ağustos tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko’nun yüzde 80 oy alarak kazanması sonrası muhalefet seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle sokağa çıkmıştı.

Protestolarda yaşanan şiddet olaylarının ardından uluslararası topluluklar ve birçok batılı ülke Lukaşenko’yu ve seçimleri tanımadığını açıklamıştı.

“DİPLOMAT SAYISINI İNDİRİN” ÇAĞRISI

Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Polonya ve Litvanya'da bulunan büyükelçilerin geri çağırıldığı aktarıldı.

Bakanlık, iki ülkeye de Belarus'ta bulunan diplomat sayılarını hızlı bir şekilde azaltmaları çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya diplomat sayısını 50'den 18'e, Letonya'ya ise 25'den 14'e indirmesini istedi.

YABANCI GAZETECİLERİN AKREDİTASYONLARI İPTAL EDİLDİ

Hükümet ayrıca tüm yabancı gazetecilerin mevcut akreditasyonlarını iptal ettiğini ve akreditasyon için yeniden başvurmaları gerektiğini duyurdu.

BİRÇOK ÜLKE LUKAŞENKO’YU TANIMADIĞINI DUYURMUŞTU

Öte yandan, ABD başta olmak üzere Almanya, Litvanya, Slovakya, Çekya, Estonya, Danimarka, Polonya, Hollanda ve Letonya Lukaşenko'yu devlet başkanı olarak tanımayan ülkeler arasında bulunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda ise Litvanya, Letonya ve Estonya Lukaşenko dahil bazı önemli Belaruslu isimlerin ülkelerine giriş yapmasını yasaklamıştı. (İHA)

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