Macron’un tiyatro keyfi zehir oldu! Protestocular binayı sardı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron´un, başkent Paris’te ‘Bouffes du Nord Tiyatrosu´nda olduğunu öğrenen protestocular binanın önüne geldi.
Sayıları 200´den fazla olan protestocular sloganlar atarak salona girmeye çalıştı.
Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası eylemcilerin salona girişi engellendi. Çıkan arbede sonrası Macron tiyatro salonunu terk etti.
Macron´un içinde bulunduğu konvoyun bina önünden ayrılması sırasında da göstericiler slogan atarak araçlara yaklaşmak istedi ancak polisler eylemcileri uzaklaştırdı. (DHA)