Meghan’ın yeni projesi ortaya çıktı

Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Meghan Markle’ın kraliyet ailesinden olaylı ayrılığı sonrasında şaşırtan bir gelişme yaşandı… Harry ile birlikte kraliyet ailesindeki bütün sorumluluklarını bırakan Meghan Markle’ın oyunculuk kariyerine geri döneceği açıklandı.

ABD’nin çok okunan tabloid gazetelerinden New York Post’a konuşan kaynaklar, 38 yaşındaki Markle’ın Kanada’da yayınlanan bir TV programında yer alacağını öne sürdü. Markle’ın Toronto’da yaşayan düğün stilisti Jessica Mulroney ile birlikte bir program yapacağı iddia edilirken, bu programın konusunun “ikinci evlilikler” olacağı belirtildi.

“I Do, Redo” isimli 10 bölümlük televizyon programında, ilk düğünleri çok kötü geçen 10 çifte ikinci kez düğün organizasyonu yapılacak. Daha önce bir kez boşanan Markle’ın bu programla para alıp almayacağı henüz bilinmiyor. Kanada’daki oyuncular sendikasına göre konuk oyuncular bir TV programında rol aldığında günlük 588 dolar yevmiye almaya hak kazanıyor.