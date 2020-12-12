Meksika’da heyecan yaratan keşif… Kafatası kulesinin yeni bölümleri ortaya çıktı

Kafataslarından oluşan silindir kulenin, Aztek başkenti Tenochtitlan’daki Templo Mayor üzerine inşa edilen devasa Metropolitan Katedrali’nin yakınında olduğu ifade edildi.

Yaklaşık 5 metre çapında olan kulenin, ilk olarak 5 yıl önce keşfedildiği ve son keşiflerin Mart ayında yapıldığı belirtildi. Arkeologların, kulenin 1486 ila 1502 yılları arasına dayanan 3 inşaat aşaması olduğunu belirlediği ifade edildi.

TZOMPANTLİ’NİN BİR PARÇASI

Kafatası kulenin, 1521 yılında İspanya adına Meksika’yı işgal eden denizci Hernan Cortes’in yönetiminde şehri ele geçirdiklerinde İspanyollara korku saldığı ifade edilen Huey Tzompantli’nin bir parçası olduğu tahmin ediliyor.

Kulenin orijinal keşfinin, genç erkek savaşçıların kafataslarını bulmayı bekleyen antropologları şaşırttığı, ancak keşfin aynı zamanda kadınların ve çocukların kafatasını ortaya çıkardığı ve bunun da Aztek İmparatorluğu’nda insan kurbanı konusunu gündeme getirdiği ifade edildi.

‘ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR’

Meksika Kültür Bakanı Alejandra Frausto konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Templo Mayor bizi şaşırtmaya devam ediyor. Huey Tzompantli şüphesiz ülkemizde son yılların en etkileyici arkeolojik bulgularından biri” dedi.

Arkeolog Raul Barrera ise, “Bu bireylerden kaçının savaşçı olduğunu söyleyemesek de belki de bazıları kurban törenleri için kullanılan esirlerdi” ifadelerini kullandı. (DHA)