Mısırlı bir asker yüzünden Tayland uçuşları durdurma kararı aldı!

BBC’deki habere göre, Mısır delegasyonunda bir askerin corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.
Delegasyondan 31 kişi, ülkede geçirdikleri iki gün boyunca karantinada kalmaları gerekirken bir alışveriş merkezine gitmişti.
Askerlerle aynı zamanda alışveriş merkezine giden 1.900 kişiye de karantinaya girmeleri tavsiye edildi.
Tayland'da bugüne kadar 3 bin 200 vaka tespit edilirken ölü sayısı 60'ın altında kaldı.
Ülke içinde 50 gündür herhangi bir virüs bulaşımı tespit edilmemişti.
Tayland düşük virüs oranları sayesinde turist çekerek ekonomisine yardımcı olmak amacıyla son dönemde uluslararası uçuşları tekrar başlatmıştı.