Monaco Prensi Albert corona virüsünü yendi!

Monegasque Sarayı tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz haftalarda corona virüsü tespit edilen Prens Albert’in tamamen iyileştiği açıklandı.

EVİNDE KARANTİNAYA DEVAM EDECEK

Saray, Presn Albert'ın doktorlar tarafından karantina döneminin bitirilmeye karar verildiğini aktarırken, prensin yakında ailesinin yanına döneceğini ve evinde karantina sürecine devam edeceğini duyurdu.

Monegasque Sarayı’ndan, “Ekselansları bir kez daha Monako halkını evlerinde kalmaya, tedbirlere titizlikle saygı göstermeye ve başkalarıyla temasta sosyal mesafeye dikkat etmeye davet ediyor” açıklaması yapıldı. İHA