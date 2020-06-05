New York’ta polis reformu beklentisi!

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler, polis teşkilatındaki yeni düzenlemeleri gündeme getirdi.

New York Valisi Andrew Cuomo, bugün düzenlenen basın toplantısında reform gündeminin “polis memurları ve adalet sistemi tarafından istismara uğrayan kişilerin uzun listesiyle” oluştuğunu açıkladı.

Uzun listenin son sırasında George Floyd'un bulunduğunu belirten Andrew Cuomo, “Say Their Name” adlı polis reformuyla ilgili şunlara değindi:

“Floyd cinayeti, gereksiz ve istismar sonucu oluşan ölümlerin listesinde kırılma noktasıydı. Bu bir gerçektir. Ve insanlar artık buna yeter diyor. Bu bir gerçek. İnsanların söylediği şey istismarı durdurmamız ve değiştirmemizdir. Ve bu bir gerçek. Ve New York bunun ön saflarında bulunmalı.”

Andrew Cuomo'nun değindiği “Say Their Name” adlı polis reformu şunları içeriyor:

* Polis memurlarının daha eski disiplin kayıtlarının şeffaflığı.

* Mutlak güce son.

* Irk üzerinden yapılan sahte 911 ihbarları nefret suçu olarak sınıflandırılmalı.

* Başsavcılar polis kaynaklı cinayetlerde bağımsız olarak hareket etmelidir.