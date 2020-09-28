NYT: Trump 10 yıl boyunca vergi ödemedi

ABD´nin prestijli gazetelerinde New York Times, ABD Başkanı Donald Trump’ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediğini, 2016 ve 2017 yıllarında ise yalnızca 750’şer dolar vergi ödediğini yazdı.

ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump´ın geçmiş vergi borçlarına ilişkin haber yayınladı. New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir tartışma konusu olan vergi kayıtlarını ele geçiren gazete, Trump’ın ödemesi gereken milyonlarca dolar borcu olduğu ve mülklerinin zarar ettiğini iddia etti.

10 YIL HİÇ VERGİ ÖDEMEDİ

ABD Başkanı Trump’ın şirketlerinin zararının karından daha fazla olduğu gerekçesiyle 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediği iddia edilen haberde, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750’şer dolar vergi ödediği belirtildi. ABD Başkanı Trump ise New York Times’ın haberini yalanlayarak ”Tamamen uydurma haber.” değerlendirmesinde bulundu. Ne kadar vergi ödediği yönündeki soruları yanıtlamayan Trump, vergi beyanının şu an denetimde olduğunu ve denetimin tamamlanmasının ardından vergi kayıtlarını açıklayacağını kaydetti.