Önce İngiltere sonra ABD! Heykeli söküp göle attılar

ABD’de George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor.

ABD’nin Virginia eyaletinde yer alan Richmond kentinde İtalyan kaşif Kristof Kolomb’un heykeli yerinden söküldü.

Heykelin üzerine “Columbus soykırımı temsil ediyor” yazıldı. Amerika kıtasını keşfettiği düşünülen ve sömürgeciliğin önünü açan Kolomb’un Byrd Parkı’ndaki sökülen heykeli ateşe verilerek göle atıldı.

Massachusetts eyaletinin Boston kentindeki Kolomb’a ait bir diğer heykelin ise başı koparıldı.

LONDRA’DA KÖLE TÜCCARINA AİT HEYKEL KALDIRILDI

Londra, Manchester ve Bristol şehrinde binlerce kişi “Black Lives Matter” (siyahilerin hayatı önemlidir) ve “I can’t breath” (nefes alamıyorum) sloganları atarak yürüyüş düzenlendi.

Bristol şehrinde gerçekleştirilen eylemler sırasında 17. yüzyılda yaşamış ve köle tüccarı olarak bilinen Edward Colston’ın heykelinin ip ve halat yardımı ile yıkılarak nehre atıldı.

Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, tüm heykellerin gözden geçirilmesi için talimat verdi. Başkan Khan yaptığı açıklamada, “Londra kentinde kölecilikle ilişkilendirilebilecek tüm heykellerin kaldırılması için çalışmalar yapılmalı” dedi.

Londra Belediye Başkanı Khan'ın bu açıklamasının ardından Londra'nın West India Quay bölgesinde bulunan köle tüccarı Robert Milligan'a ait heykel kaldırıldı. İkinci kez bir köle tüccarına ait heykel tepkiler üzerine belediye tarafından söküldü. Heykel vinçle götürüldü. (İHA)

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