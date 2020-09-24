Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Papa II. John Paul’ün eşyaları çalındı!

İtalya’nın Preguia bölgesinde bulunan Spoleto kentindeki katedralde tutulan 27 yıllık Papalığının ardından 2005 yılında hayatını kaybeden Polonyalı Papa II. John Paul'e ait kutsal emanetler kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Sozcu.com.tr
20:15 -
Haberler Dünya
Papa II. John Paul’ün eşyaları çalındı!

Spoleto Piskoposluğu tarafından yapılan açıklamada Aziz Papa II. John Paul’ün kanının damlalarının bulunduğu altın ve kristalden olan kasanın dün çalındığı aktarıldı.

Piskoposluk gece saatlerinde katedrali kapatan görevlinin durumu fark ettiğini açıkladı. Vatikan’da yıllarca Papa II. John Paul’ün yakın yardımcısı olan Başpiskopos Renato Boccardo yaptığı açıklamada ise, “Kutsal emaneti katedrale ve sadıklara geri verin” çağrısında bulundu.

Boccardo kutsal emanetin fidye için çalınıp çalınmadığının net olmadığını aktardı. Polis, katedralin içinde ve dışında bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini inceliyor.

Kutsal emanet geçici olarak Spoleto katedralinde tutuluyordu. Gelecek ay Umbria bölgesinde Papa II. John Paul’ün adını taşıyan yeni bir kiliseye taşınması planlanıyordu. (İHA)

İLGİLİ HABERPapa'dan aylar sonra ilk ayin! Sahneye atlayıp öptülerPapa'dan aylar sonra ilk ayin! Sahneye atlayıp öptüler

 

Altın Corona İtalya Polis Vatikan
Son güncelleme: 20:16 24.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more