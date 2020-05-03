Papa’dan corona virüsü çağrısı: Bunu paylaşın

Corona virüsünde vaka sayısı 3.5 milyonu geçerken Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis bir açıklama yaptı. Reuters’ın son dakika gelişmesi olarak servis ettiği açıklamada Papa salgına karşı insanlığın birlik olması çağrısında bulundu.

Papa, “Bilimsel yetkinlikleri, şeffaf ve eşit bir şekilde aşı ve tedavileri bulmak için bir araya getirmek çok önemli. Hasta olan her insana hayati öneme sahip olan teknolojileri aktarmak çok önemli ve bu insanların ihtiyacı olan tıbbi tedaviler vermek ayrıca önemlidir” ifadesini kullandı.