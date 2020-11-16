Paşinyan başarısızlığın faturasını bakanına kesti

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 9 Kasım’da imzalanan ve Dağlık Karabağ’daki 44 gün süren savaşı sonlandıran anlaşmanın ardından Ermenistan işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi sürdürüyor. Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğratılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkesinde eleştirilerin hedefi oldu.

PAŞİNYAN: ASKERLERİMİZ KAYIP

Paşinyan bugün düzenlediği basın toplantısında, Karabağdaki savaşta yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu belirterek, Bazılarının hayatta olmasını umuyoruz. Dün daha önce ölü olarak bildirilmiş yaralı bir asker bulduk” dedi. İki tarafın çatışmada ölenlerin cenazelerini takas etme işlemlerinin tamamlanmasının ardından esir değişiminin de başlayacağını söyleyen Paşinyan, tüm cenazelerin iade edilmesinin ardından Ermenistan’da bir günlük ulusal yas ilan edileceğini ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANINI GÖREVDEN ALDI

Paşinyan bugün düzenlediği basın toplantısının ardından, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ı görev aldığını açıkladı. Ermenistan medyası, görevden alınan Mnatsakanyan’ın Rusya’daki ateşkes görüşmelerinde etkili olmadığı ve Paşinyan’ın istifa baskıları karşısında zamana oynadığı yorumunda bulundu.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Anna Naghdalyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Mnatsakanyan'ın istifa ettiğini duyurdu.