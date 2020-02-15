Prens Andrew’a bir tecavüzcü şoku daha! Biri bitmeden diğeri patlak verdi

İngiltere’de Prens Andrew’un Epstein skandalıyla olan bağlantısının yankıları dinmeden, yeni bir iddia patlak verdi. Prens’in yakın arkadaşı Finlandiyalı iş adamı Peter Nygard’a şok suçlamalar yöneltildi.

Moda devi Nygard International şirketinin kurucusu olan 77 yaşındaki Nygard, 2008-2015 yılları arasında 10 kadına taciz ve tecavüzle suçlanıyor.

Karayipler’de bulunan evinde modellik kariyeri vadettiği kurbanlara alkol ve uyuşturucu verdiği öne sürülen Nygard’ın daha sonra cinsel saldırıda bulunduğu belirtiliyor.

6 KURBAN ÇOCUK YAŞTA

İngiliz basınına bomba gibi düşen haberlere göre kurbanlardan üçü 14, diğer üçü ise olayın yaşandığı dönemde 15 yaşındaydı.

Ünlü iş adamının söz konusu iddiaların ortaya çıkmaması için Bahamalar’da savcı ve polislere on binlerce dolar rüşvet verdiği de söyleniyor.

AYNI EVDE KALMIŞ

Epstein’la olan ilişkisi nedeniyle başı yanan ve Kraliyet görevlerinden el çektirilen Prens Andrew’un, Nygard’ın kurbanlarıyla bir araya geldiği evde kaldığı ortaya çıktı. Prens, eski eşi Sarah Ferguson ve çocuklarıyla beraber 2000 yılında Karayipler’de çekilen fotoğraflarda Nygard’la birlikte görülüyor.

New York’ta bir mahkemeye yapılan suç duyurusunun ardından Nygard’ın avukatı, suçlamaların asılsız olduğunu ve müvekkilinin aklanacağını savundu.

İngiliz basını ise Epstein skandalında olduğu gibi soruşturma derinleşirse bu durumun Prens Andrew’u nasıl etkileyeceği ve Kraliyet ailesinin buna ne tepki vereceğine dikkat çekti.

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