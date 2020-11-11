Reuters’tan çarpıcı Karabağ analizi: Putin Erdoğan’a kırmızı çizgiyi çekti

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizi, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın yenilgiyi kabul etmesiyle sona erdi. Rusya'nın arabulucuğunda ortak bir bildiriye imza atılırken, Dağlık Karabağ ve Laçin koridorunda bir barış gücü oluşturulmasına karar verildi. Rus birliklerinin bulunacağı koridorda 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 araç ve özel teçhizattan oluşan barış gücü devriye gezecek.

Bölgedeki bu gelişmeler uluslararası basının da gündeminde. Reuters haber ajansı, Dağlık Karabağ’da yaşananlara ilişkin bir analize yer verdi. “Putin, Karabağ anlaşmasıyla Erdoğan’a Rusya’nın güney kanadında kırmızı çizgi çekti” başlıklı analizde, arabulucu rolünü üstlenen Putin’in arka bahçesi olarak gördüğü bölgede Türkiye’nin varlığının güçlenmesini engellediği yorumu yapıldı.

MOSKOVA’YI TESTE TABİ TUTTU



Analizin devamında şu tespitler yapılıyor:

Azerbaycan ve etnik Ermeni güçleri arasında altı haftadır devam eden yoğun çatışmalar eskiden Sovyet Birliği’nin parçası olan Güney Kafkasya’da Moskova’nın etkisini teste tabi tuttu. Moskova, kendi güney kanadını savunmak için bu bölgeyi çok önemli görüyor.

20 YILLIK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ



En az birinin Moskova’nın aracılık etmiş olduğu önceki üç ateşkes denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ancak en nihayetinde, Putin, Rusya’nın en az 20 yıldır düşlediği Dağlık Karabağ’a barış gücü konuşlandırılması hayalini gerçekleştirdi. Barış gücü en az beş yıl bölgede kalacak ve tekrar yenilenebilecek. Putin böylelikle şimdilik bölgeninin dışındaki ateşkes gözlem merkezinde yer alacak Türk birliklerini dışarıda tutmuş oldu.

Bu, Rusya’nın askeri etkisini artırarak bölgede Moskova ve Ankara arasındaki jeopolitik rekabeti belirgin şekilde sonlandırıyor. Buna benzer bir rekabet iki ülke arasında Suriye ve Libya’da devam ediyor.

‘KISA VADEDE EN İYİ SONUÇ’

Putin bu anlaşmayla aslında, Ermeni güçlerin düşmesine sadece günler kaldığını söylediği Dağlık Karabağ’ın Türkiye destekli Azerilerin tamamen kontrolüne geçmesini engellemiş oldu. Ayrıca Türkiye’nin imzacı olmadığı anlaşmaya aracılık eden Rusya’nın bölgedeki etkisi de teyit edilmiş oldu.

Düşünce kuruluşu Carnegie Moscow Center’dan Alexander Gabuev, “Bu anlaşma, pek çok açıdan Rusya’nın çatışmalardaki asıl çıkarlarına işaret ediyor ve muhtemelen Moskova’nın en azından kısa vadede elde edebileceği en iyi sonuç. Rusya, Dağlık Karabağ’a 2.000 barış gücü askeri konuşlandırdı. Bu Moskova’nın 1994’ten beri yapmak istediği ancak yapamadığı bir şey. Türk barış gücü askeri olmayacak ki bu Moskova için çok önemli” dedi.

TÜRKİYE’NİNKİ İKİNCİL ROL

Siyasi risk danışmanlığı yapan Eurasia Group, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olayların gidişatına ilişkin muhtemelen çok da hayal kırıklığı hissetmeyeceğini ifade etti.

Eurasia Group’un araştırma notunda, “Türkiye rolünü sürdürüyor ancak bu açıkça Rusya’ya kıyasla ikincil bir rol. Erdoğan’ın muhtemelen buna dair bir sıkıntısı yok. Onun Azerbaycan’a askeri desteği büyük bir fark yaratırken Türkiye içinse çok masraflı olmadı ve Ankara’nın milliyetçi bir kazanım ve Rusya’ya karşı bazı avantajlar elde etmesini sağladı” ifadelerine yer verildi.

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