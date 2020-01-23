Rum kesimi, Merkel’den ‘Türkiye’ için destek istedi!

Nikos Anastasiadis, Türkiye’yi ziyaret edecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Anastasiadis görüşmede Merkel’den Rum kesimi ile Ankara arasında arabuluculuk yapmasını istedi.

DW Türkçe’nin Rum kesimi radyo yayın kurumu RIK’ten aktardığı habere göre, Anastasiadis, Merkel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’la cuma günü yapacağı görüşmede, Türkiye’nin doğalgaz arama faaliyetlerini durdurması mesajını iletmesini istedi. Anastasiadis Avrupa Birliği’nin de (AB) bu talebi desteklediğini belirtti.

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Türkiye ve Rum kesimi arasında, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle uzun süredir gerginlik yaşanıyor.

Hem Rum kesimi hem de Türkiye bölgede doğalgaz arama hakkına sahip olduğunu dile getiriyor.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım’da imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası,” Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi başta olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekmişti.

Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma Girit Adası’nın doğusunda kalan bölgenin iki ülke tarafından kontrol edilmesini öngörüyor.

Türkiye’nin bu adımına karşı Kıbrıs Rum kesimi, İsrail ve ve Yunanistan EastMed boru hattını hayata geçirmişti.

Üç ülke Akdeniz’in doğusundaki doğalgaz yataklarından Avrupa’ya gaz sevk edecek olan denizaltı doğal gaz boru hattının prensip anlaşmasını ay başında Atina’da imzalamıştı.