Rusya Covid-19 aşısı müjdesini duyurdu: Bizimki yüzde 92 etkili

Rus yönetiminin Ağustos ayında resmen tescillendirdiği ve bu alanda bir ilk olan corona aşısı Sputnik V hakkında flaş bir açıklama yapıldı…

Rus yetkililer Sputnik V isimli aşının etkisinin yüzde 92 olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada aşı olan insanlara Covid-19 bulaşma oranının yüzde 92 azaldığı belirtildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, “16.000 gönüllünün dahil olduğu araştırmaların ilk verilerine göre Sputnik V isimli aşı insanları Covid-19’a karşı yüzde 92 oranında koruyor. İki dozluk bir aşı geliştirdik ve bunun sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz” denildi.

RDIF Başkanı Kirill Dimitriev, “Size verilerimizi göstererek, etkili bir aşımız olduğunu göstermek istedik. Aşı ile ilgili incelemeler ve testler 6 ay daha devam edecek ve çalışmalarımızın sonuçları uluslararası hakemli tıp dergilerinde yayınlanacaktır” dedi.

Rusya’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen aşı, Ağustos ayında tescillenmiş ve bu alanda bir ilk olmuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin, kendi öz kızının da bu aşıyı olduğunu söylemişti.