Satılamayınca binlercesi gazla ve silahla katledildi!

ABD’de binlerce kişinin çalıştığı büyük ölçekli et üretim tesisleri corona virüsü salgınından etkilendi. Bazı tesislerde çok sayıda Covid-19 vakası tespit edilince tesisler kapatıldı. ABD genelinde et üretiminin üçte bir kadar düştüğü tahmin ediliyor.

BBC Türkçe’nin New York Times’tan aktardığı habere göre, ABD’de et üretimi ve dağıtımında ciddi sorunlar yaşanıyor. Birçok hızlı yemek zinciri ve süpermarkete talep ettikleri et ulaştırılamıyor.

SATILAMAYAN HAYVANLAR ÖLDÜRÜLÜYOR

ABD’deki en büyük süpermarket zinciri Kroger, müşterilerin talebini karşılamayacak şekilde et satışını kısıtlamak zorunda kaldı. Costco, parça et alımını sınırlandırdı. Wendy’s hızlı yemek zincirinin yüzlerce şubesinde hamburger yapılamıyor.

Salgın nedeniyle tedarik zincirinde de büyük bir sorunlar yaşanıyor. Et üretim tesislerine et sağlayan çiftliklerdeki hayvanlar satılamayınca, sahipleri tarafından öldürülmek zorunda kalıyor.

HAYVANLARIN NEREYE GÖMÜLECEĞİ TARTIŞILIYOR

Orta batı Amerika’da birçok çiftlikte yüz binlerce domuz, et ticaretine giremediği süre boyunca daha da büyüdü. Nihayetinde telef edilmek zorunda kaldı. Öldürüldükten sonra nereye gömülecekleri de bir sorun haline geldi.

Bu kadar büyük bir ihtiyaç varken yüz binlerce domuzun telef edilmesi, ciddi bir ekonomik kayba ve endüstri çalışanlarında büyük kaygıya yol açtı.

Minnesota eyaletinde bir domuz çiftliğinin sahibi olan Greg Boerboom, binden fazla domuzunu öldürmemek için alternatif yollar aradığını söyleyerek “Domuzlarına yapmak zorunda olduğu şeyi anlatırken cümlesini bitiremeyen arkadaşlarım var… Bu durum, insanları domuz çiftliklerini elden çıkarmaya itecek. Amerika’nın yerel bölgelerinde çok sayıda intihar vakası görebiliriz” şeklinde konuştu.

600 BİNDEN FAZLA DOMUZ KATLEDİLEBİLİR

Ülkede en fazla domuz eti üretilen Iowa eyaletinde, 6 hafta içinde 600 binden fazla domuzun katledileceği tahmin ediliyor.

Minnesota’da et üretim tesisleri Nisan ayında kapandıktan sonra yaklaşık 90 bin domuz katledildi.

