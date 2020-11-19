Savaş suçu soruşturması: Avustralyalı askerler Afganistan’da 39 sivili katletmiş

Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) tarafından 25 Avustralyalı askerin Afganistan’da savaş suçu işleyip işlemediğine yönelik yürütülen 4 yıllık soruşturmanın raporu yayınladı.

Soruşturmada 57 olay incelenirken, 400’den fazla tanık dinlendi. Rapora göre 2005 ile 2016 yılları arasında “mahkum, çiftçi veya sivil” cinayetleri nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen askerlerin 39 Afgan sivili haksız bir şekilde öldürdüğü tespit edildi.

‘ASLA KABUL EDİLEMEZ’



İHA’nın aktardığına göre Genelkurmay Başkanı Angus Campbell, “Sivillerin ve tutukluların yasa dışı bir şekilde öldürülmesi asla kabul edilemez” dedi.

Raporda yer alan yasa dışı cinayetlerin hiçbirinin “savaşın harareti içinde” tanımlanmadığını ve cinayetlerin bilinçli işlendiğine vurgu yapan Campbell, “Raporda faillerin olayları kafası karışmış veya istemeyerek yaptıklarına dair hiçbir bulgu yok” diye konuştu.