Şok iddia: Almanya’da gerçek vaka sayısı açıklanan sayının 10 katı!

Bonn Üniversitesi’nin model hesaplama sistemine göre yürüttüğü araştırmada, virüsün 1 milyon 800 bin insana bulaşmış olabileceği ihtimali ortaya çıktı.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, araştırmayı yöneten virolog Hendrik Streeck, Almanya’da corona virüsü vakalarının en yoğun görüldüğü Heinsberg’e bağlı Gangelt beldesinde yapılan çalışmalarda virüs taşıdığı kayıtlara geçmeyen çok sayıda insana rastlandığını açıkladı.

Buna göre beldedeki 405 hanede yaşayan toplam 919 kişiyle görüşüldü. Çıkan sonuç, vakaları kayıt altına alan Robert Koch Enstitüsü’nün verileri ile orantılanarak yeniden hesaplandı. Böylece ülke genelindeki vaka sayısının şu ana kadar açıklananın çok daha üzerinde olabileceği tespit edildi.

Robert Koch Enstitüsü de geçen hafta yaptığı açıklamada, gerçek vaka sayısının, şimdiye kadar tespit edip kamuoyuna açıkladıkları sayıdan çok daha yüksek olabileceğini duyurmuştu. Enstitüye göre, ülkedeki vaka sayısı 162 bin 200. Ölü sayısı ise yaklaşık 6 bin 700.

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