Son dakika… ABD’den Venezuelalı muhalife 10 dakikalık destek

Tarihinin ekonomik ve siyasi olarak en zor günlerini yaşayan Venezuela’da sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yanlılarının muhalefetin güçlü olduğu Ulusa Meclis’te kontrolü devralmasının ardından yeniden meclis başkanı seçilemeyen Juan Guaido ile Washington arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği açıklandı.

Guaido, meclis dışında yapılan bir oylama ile meclis başkanı ilan edilirken hangi seçimin meşru ve geçerli olduğuna dair belirsizliği ABD ortadan kaldırdı. Wall Street Journal’da yer alan haberde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün Guaido ile 10 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Üst düzey ABD’li yetkililere dayandırılan haberde Pence’in telefon görüşmesinde ABD’nin Guaido’yu desteklediğini söylediği aktarılırken, “Sen ülkenin tek meşru liderisin” dediği belirtildi.

Mike Pence 2019 yılının Şubat ayında Kolombiya’da Guaido ile bir araya gelerek, “Venezuela’nın gerçek lideridir ve yüzde yüz arkasındayız” demişti. Mart ayında Guaido’nun eşi Beyaz Saray’da Pence ile bir araya gelirken bundan bir ay sonra Pence Birleşimiş Milletler’e çağrı yaparak Guaido’nun Venezuela’nın resmi lideri olarak tanınmasını istemişti.