Son dakika… ABD’li uzmanlardan korkutan açıklama: 10 kat daha fazla kişiye bulaştı

Aralık 2019’da Çin’de başlayan corona virüsü kısa sürede dünyaya yayılırken hızla can almaya devam ediyor. Avrupa’da normalleşme adımları atılsa da, özellikle Amerika kıtasında salgın etkisini artırıyor.

Virüsün en çok vurduğu ülke konumunda olan ABD’de rakamlar yeniden zirveyi gördü. New York Times’ın haberine göre yeni vaka sayısı 40 bini geçerken, nisan ayındaki günlük 36 bin vakayı geride bıraktı.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) bu verilerin ışığında başka bir tartışmayı da masaya taşıdı. 2.4 milyonu aşkın vaka ve 120 binden fazla can kaybının olduğu ülkede rakamların 10 kat daha yüksek olabileceğini öne sürdü.

27 EYALETTE ARTIŞ VAR



20 milyondan fazla ABD’liye virüs bulaşmış olabileceğini belirten CDC, 27 eyalette vakaların artış gösterdiğine dikkat çekti.

Yeni tanı koyulan vakaların ağırlıklı olarak belirti göstermeyen ve hasta olduğunun farkında bile olmayan gençlerden oluştuğunu ifade eden CDC, hızlı bir şekilde testlerin artırılması gerektiğini savundu.

İsmini vermeden konuşan bir CDC yetkilisi, “Florida ve Texas’taki yeni vakaların yarıdan fazlası 35 yaş ve altındaki kişilerden oluşuyor. Bunların büyük bir bölümü de asemptomatik. CDC olarak 40 acil müdahale ekibi gönderdik” dedi.