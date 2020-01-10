Son dakika… Acı haberi annesi verdi: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Hains’ın kendisi gibi oyuncu olan annesi Jane Badler, üzücü haberi sosyal medya hesabından verdi.

27 yaşındaki oğlunun bir fotoğrafını paylaşan 66 yaşındaki Badler, “Benim güzel oğlum 7 Ocak’ta hayatını kaybetti. Henüz 27 yaşında ve dünya ayaklarının altındaydı. Ama ne yazık ki psikolojik sorunlar ve bağımlılıkla mücadele ediyordu. Mükemmel bir kıvılcım, çok kısa bir süre parladı. Seni hayatımın her günü özleyeceğim Harry” notunu düştü.

Hains’ın ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmazken, cenazesinin Pazar günü Los Angeles’ta yapılacağı belirtildi.

Avustralya’nın Melbourne kentinde dünyaya gelen Hains, kariyerine Londra’da modellik yaparak başladı. ABD’ye taşındıktan sonra oyunculuğa yönelen Hains, American Horror Story, The OA gibi dizilerin yanı sıra birçok filmde de rol almıştı.