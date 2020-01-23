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Son dakika… Adalet Divanı’ndan flaş ‘soykırım’ kararı!

Uluslararası Adalet Divanı, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım yapılmasının önüne geçmek için tedbir alınmasına hükmetti.

Sozcu.com.tr
13:16 -
Haberler Dünya
Son dakika… Adalet Divanı’ndan flaş ‘soykırım’ kararı!

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