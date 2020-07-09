Son dakika… AKP’li yetkililerden Reuters’a Ayasofya açıklaması: Cuma günü açılması kararı çıkar

Ayasofya’nın ibadete açılıp açılmayacağı konusu uluslararası medyada da gündemden düşmüyor. İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan AKP’li yetkililer, Danıştay kararıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Reuters’a bilgi veren yetkililer Ayasofya’nın müze statüsünün kalkmasını ve ibadete açılmasını beklediklerini ifade etti.

İsmini vermeden konuşan AKP’li bir yetkili, “Ayasofya’nın müze olmasını düzenleyen 1934 sayılı kararın iptali için açılan davada Danıştay’ın kararı henüz resmi olarak oluşmadı ve gelmedi. Kararın büyük ihtimalle Cuma günü çıkması bekleniyor. Bu yönde bir bilgi var. Kararın iptal yönünde olmasını bekliyoruz” dedi.

‘İPTAL KARARI BEKLİYORUZ’

Bir başka üst düzey bir yetkili ise, “Danıştay’ın henüz iptal kararı gelmedi. Kararın iptal olmasını bekliyoruz. Cuma günü kararın çıkmasını bekliyoruz, resmi tebligat kısa süre sonra da ulaşır. Şu anda gördüğümüz resmi bir karar yok. Cuma çıkacağı yönünde bilgimiz var ama olmasa da birkaç gün sonra gelecektir” dedi.

İstanbul’un fethinin yıldönümünde yapılan kutlama kapsamında 29 Mayıs’ta Ayasofya’da Fetih Suresi okunmuştu. Yunanistan’ın tepki göstermesinin ardından Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması tartışmaları başlamıştı.

POMPEO: MÜZE OLARAK KALMALI



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Türkiye Hükümetine Ayasofya’nın müze olarak tutulması konusunda çağrıda bulunuyoruz. Bu sayede Türkiye diğer inanç gruplarına ve kendisini oluşturan tarihi diğer unsurlara saygı duyduğunu gösterebilir ve bu eseri herkesin ziyaret edebileceği bir eser olarak kalmasını sağlayabilir” demişti.