Son dakika… AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin Covid-19 aşısının sonuçları geldi

AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen corona virüsü aşısının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Şirket, geliştirilen corona virüsü aşısının koruyuculuk ve etkililik oranının ortalama yüzde 70 seviyesinde olduğunu duyurdu.

İki farklı araştırmanın ilk sonuçlarını inceleyen bilim insanları iki dozluk aşının birinin etkisinin yüzde 90 seviyesinde olduğunu açıklarken ikincisinin ise yüzde 62 seviyesinde olduğunu duyurdu.

Aşı sürecini yürüten ve Oxford Aşı Grubu’nun direktörü olarak görev alan Profesör Andrew Pollard, “Bu sonuçlar birçok insanı kurtaracağımız etkili bir aşımız olduğunu ortaya koyuyor. Heyecan verici bir şekilde dozlardan birinin yüzde 90 oranında etkili olduğunu gördük. Eğer bu doz kullanılırsa stoklarımız daha çok olduğu için daha çok insan aşı olabilir” dedi.

Araştırmada yer alan Profesör Sarah Gilbert da, “Bu aşı ile ilgili bugün yaptığımız açıklama bizim SARS-CoV-2’nin yarattığı tahribata karşı savaşta bir adım daha zafere yaklaştığımızı gösteriyor. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bütün dünyaya katkı sağlayacak bu çok uluslu çabanın içinde olmak bir ayrıcalık” dedi.

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