Son dakika… Birleşik Krallık’ta son veriler açıklandı! İtalya’yı geçti…

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 693 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtirken toplam ölü sayısının 29 bin 427’ye ulaştığını açıkladı.

Raab, ülkede son 24 saatte 85 bin 803 corona virüsü testinin yapıldığını belirterek 4 bin 406 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının 194 bin 990’a yükseldiğini ifade etti.

BİRLEŞİK KRALLIK, İTALYA’YI GEÇTİ

Birleşik Krallık, corona virüse bağlı bugün güncellenen ölüm sayısı ile dünyada ABD’den sonra ikinci, Avrupa’da ise en çok ölümün yaşandığı ülke oldu.

İtalya’da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 236 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 29 bin 315’e yükselirken ABD’de ise şu ana kadar 70 bin 727 kişi hayatını kaybetti. (İHA)

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