Bomba gelişme: Corona virüsünün aşısı bulundu iddiası

İsrail'in çok okunan İngilizce yayın yapan gazetelerinden Haaretz, manşetlerinden duyurduğu haberde, İsrailli bilim insanlarının corona virüsü ile ilgili bir aşı geliştirdiğini okurlarına aktardı. Haaretz'in manşetlerden gösterdiği haberde, Biyolojik Araştırma Enstitüsü'nde görevli bilim insanlarının virüsü anlamak için önemli adımlar attığı belirtildi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, uzun klinik öncesi ve klinik testlere ihtiyaç olduğunu söyledi. Gazeteye konuşan kaynaklar, bilim insanlarının virüsün biyolojik mekanizması ile değerleri anlama konusunda önemli adımlar attığını söylerken, “Tanı özellikleri, antikor üretimi ve aşı üretimi” gibi konularda önemli adımlar atıldığını aktardı.

Fakat üretilecek aşının gerçekten etkili olması ya da kullanımının komplikasyon yaratmayacağından emin olmak için bir dizi testler yapılması gerektiği belirtildi. Uzmanlar bu testlerin aylar sürebileceğini de vurguladı.



VİRÜS ÖRNEKLERİ 3 HAFTA ÖNCE GELMİŞ

Haaretz'e açıklama yapan Savunma Bakanlığı, “Henüz bir aşı bulunması gibi bir durum söz konusu değil. Ensitütünün çalışması düzenle ilerliyor. Eğer bir açıklama yapılması gerekirse bu bilindik yöntemlerle yapılır. Biyolojik enstitümüz dünyanın önde gelen araştırma ve gelişme merkezidir. Virüsle mücadele edecek aşıyı bulmak için 50'den fazla deneyimli bilim insanı çalışıyor” ifadesini kullandı.

İsrail'in çok okunan Yedioth Ahronot'un internet sitesinde aşı sürecinin detayları yer aldı. Gazete, yaklaşık 3 hafta önce Japonya, İtalya ve diğer ülkelerden virüs örneği geldiğini yazarken, “Bu örnekler Savunma Bakanlığı tarafından özel olarak korundu ve Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü'ne getirildi. Örnekler eksi 80 derecede donduruldu. Sağlık bakanlığı ve savunma bakanlığından kaynaklar örneklerin gelmesinin ardından uzmanların çok yoğun bir çalışma içinde olduğunu söyledi” şeklinde gelişmeyi duyurdu.